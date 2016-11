Wahlen Stadt Bern Von Graffenried mit Glanzresultaten - FDP nicht mehr in Regierung

Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis kann in der Stadt Bern auch nach 24 Jahren an der Macht noch immer zulegen. Bei den Gemeinderatswahlen errang es einen vierten Sitz in der fünfköpfigen Stadtregierung. Die FDP flog aus dem Gemeinderat.