Während Reanimationseinsatz! :  Dreiste Diebe klauen aus Sanitätsfahrzeug

In der Nacht auf Sonntag sind während eines Reanimationseinsatzes mehrere Gegenstände aus einem Sanitätsfahrzeug entwendet worden. Bei der anschliessenden Suche nach dem Deliktsgut störte ein Mann den Polizeieinsatz und musste festgenommen werden. Dabei wurde er durch den Biss eines Diensthundes leicht verletzt.

Mehrere Gegenstände wurden geklaut

Kurz nach ein Uhr rückte die Stadtpolizei Zürich aus, um die Sanität bei einem Reanimationseinsatz im Swiss Casino an der Gessnerallee zu unterstützen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Während der Einsatz noch lief, meldete ein Sicherheitsangestellter des Casinos, dass sich soeben mehrere Personen unerlaubterweise Zugang zum Sanitätsfahrzeug verschafft und verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet hätten. Also wurden für die Suche nach dem Deliktsgut weitere Polizeipatrouillen aufgeboten, eine davon mit Diensthund.

Rebellierender Mann wurde vom Polizeihund gebissen

Als diese Patrouille in der Nähe des Tatorts noch im Einsatz war, wurde sie durch einen 21-jährigen Schweizer bei ihrem Einsatz gestört. Der Mann beschimpfte die Polizisten lautstark und leistete polizeilichen Aufforderungen, sich zu entfernen, keine Folge. Da entschieden sich die Polizisten, den Mann anzuhalten.

Da sich der 21-Jährige vehement gegen eine Verhaftung wehrte, habe die Polizei Reizstoff einsetzen müssen, schreibt sie in ihrer Medienmitteilung. Der junge Mann habe anschliessend in Richtung der Polizisten getreten. Daraufhin sei er vom Polizeihund in den Oberarm gebissen und leicht verletzt worden.

In der Zwischenzeit wurde das Diebesgut gefunden

Der Festgenommene wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anzeige gebracht. In der Zwischenzeit konnte die Polizei einen Teil des Deliktsguts aus dem Sanitätsfahrzeug ausfindig machen. Die Ermittlungen zum Diebstahl sind noch nicht abgeschlossen. (SDA/kra)