Schweizerin (37) stirbt bei Horror-Crash auf A 81 in Deutschland

Schlimmer Crash auf der A 81 in Baden-Württemberg: In der Nacht von Montag auf Dienstag krachte eine Schweizerin (37) auf der regennassen Autobahn mit ihrem VW Polo erst in einen Mercedes und dann gegen einen Lastwagen. Dabei erlitt die Fahrerin tödliche Verletzungen, ihr Polo wurde regelrecht zerfetzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lief der Unfall so ab: Gegen 00.25 Uhr kommt ein Mercedes zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen wegen Aquaplaning ins Schleudern und prallt gegen die rechte Schutzplanke. Das Auto kommt quer auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Ein Polo rast auf den Mercedes zu. Die Schweizerin knallt mit dem VW erst in den Mercedes, kollidiert dann mit einem Lastwagen mit belgischem Kennzeichen. Der ist geradewegs in die Unfallstelle gefahren und überrollt das Auto der Schweizerin. Die Frau verstirbt noch vor Ort. Ihr Mitfahrer (44) erleidet schwere Verletzungen.

Zahlreichen Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr bot sich ein Bild der Zerstörung. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Autobahn wurde wegen der Ermittlungen über mehrere Stunden gesperrt. (wen)