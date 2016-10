Vor 25 Jahren tötete ihr Vater die Mutter :  Dieter (43) und Urs (31) müssen ums Überleben kämpfen

Nach der Ermordung ihrer Mutter begann für die vier Kinder ein langer Alptraum. Sie wurden nicht nur über Nacht zu Waisen. Die Behörden liessen sie mit ihrem Trauma allein. Jetzt sind sie wieder am Ende.

Die Brüder Dieter (43) und Urs D.* (31) wohnen in einem typischen Glarner Haus. Auf den ersten Blick ist es ein ansehnliches Chalet. Auf den zweiten aber eine unbewohnbare Hütte. Die Heizung funktioniert nicht, warmes Wasser gibt es nur im Bad, und überall schimmelt es.

«Wir klagen gegen die Vermieter, damit sie endlich die Mängel beheben. Wir können so nicht mehr weiterleben», sagt Dieter D. «Es geht uns schlechter als direkt nach der Zeit, als der Vater die Mutter getötet hat», so Urs D.

Das war nur der Beginn eines langen Leidenswegs. Am Freitagabend, dem 11. Januar 1991, dreht der Vater durch. Urs und seine Zwillingsschwester (damals sechs Jahre alt) liegen im Bett. Dieter und die ältere Schwester sind im Ausgang. Mit einem Bajonett sticht der Vater seiner Ehefrau mehrmals in den Hals. Dann verständigt er die Polizei. Die Kinder müssen im Haus bleiben. «Wir hatten keine psychologische Betreuung. Und der riesige Blutfleck war noch immer da», erinnern sich die Brüder.

Nach zwei Tagen teilt die Gemeinde den Kindern mit, dass sie keine Waisenrente erhalten. Nur Geld fürs Essen. Der Strom wird nach zwei Monaten abgestellt. «Wir mussten um jeden Rappen kämpfen», sagt Dieter D. Trotzdem schliesst er noch im Jahr des Mordes seine Maurerlehre ab. Sein Bruder macht eine KV-Lehre bei der Kantonalbank, wird zum stellvertretenden Teamleiter. Doch das Glück nimmt ein abruptes Ende. Eine Fräse zerfetzt den Daumen von Dieter D. Bei einem weiteren Arbeitsunfall fällt ein Stahlprofil auf seinen Rücken. Dieter D. wird operiert. Ohne Erfolg. Urs D. pflegt seinen Bruder – und verliert 2011 darum seinen Job.

Beide finden nicht mehr zurück in die Berufswelt und werden ausgesteuert. Von 2012 bis 2014 müssen sie in einem einsturzgefährdeten Haus leben, in dem gefährliche Schimmelpilze gedeihen. Urs D. erkrankt an Asthma. Beide Brüder sind in ärztlicher Behandlung.

«Wir wurden damals von den Behörden im Stich gelassen. Und heute müssen wir wieder ums Überleben kämpfen», sagt Dieter D.