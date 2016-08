Von wegen «aller guten Dinge sind drei» :  Der Rigi-Bankräuber war ein Serientäter

Paul K.* (54) wurde landesweit bekannt durch seinen Banküberfall auf eine Weggiser Bank. Der Räuber floh danach auf die Rigi – und wurde festgenommen (BLICK berichtete).

Jetzt wurde bekannt: Der Raub am 12.Juli war nicht der erste des selbständigen Dentaltechnikers! Laut Staatsanwaltschaft gestand der Serientäter zwei weitere Bankraube: Im vergangenen Jahr hatte er bereits in Rothenburg und in Hochdorf ein Finanzinstitut ausgeplündert.

Seit dem Rigi-Malheur sitzt Paul K. in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelte in der Zwischenzeit weiter und befragte den Festgenommenen. Inzwischen sei er geständig, die zwei weitere Banken überfallen zu haben. Bei allen drei Raubüberfällen sei er auf dieselbe Art und Weise vorgegangen. (SDA/kra)