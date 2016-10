Viele Verletzte! :  Massenkarambolage auf der A3 bei Brugg

Samstagabend auf der Autobahn A3 von Brugg nach Basel. Viel Verkehr, gute Sichtverhältnisse. Dann plötzlich: dichter Nebel, man sieht keine zwei Meter weit. Eine unübersichtliche Situation - und dann passiert es: Auffahrunfall, Massenkarambolage.

Autos kommen zum Stehen, die Fahrzeuge prallen ungebremst ineinander. Chaos total. 20 Autos sind in die Massenkarambolage verwickelt. Ein Betroffener berichtet: «ich fuhr in normalem Tempo. Plötzlich sah ich ein stehendes Fahrzeug. Ich riss das Steuer herum, konnte ausweichen. Trotzdem rasselten die Autos dahinter voll in mich hinein. Ich hatte einen unglaublichen Adrenalinschock.» Der Mann blieb unverletzt.



Mehrere Menschen wurden beim Autobahn-Drama verletzt, mindestens eine Person schwer. (nl)