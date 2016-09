Regus-Studie: Pendler sehen pendeln als verschwendete Zeit

Manche Pendler setzen sich allmorgendlich in den Zug zur Arbeit, andere steigen ins Auto. Was viele von ihnen gemeinsam haben: Sie können der täglichen Pendelei nicht viel Positives abgewinnen.

Das zumindest geht aus einer neuen Regus-Studie hervor. Von 40'000 Befragten weltweit gaben 37 Prozent an, «dass sie pendeln als nutzlos und überflüssig erachten», heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

27 Prozent der Teilnehmer hegen gar «eine tiefe Abneigung und bezeichnen Pendeln als reine Vergeudung ihrer wertvollen Zeit». Lieber würden sie die Zeit gemäss der Studie nutzen, um produktiver zu arbeiten oder etwas länger zu schlafen.

Pendeln als Lese-Zeit

Als «nützliche Arbeitszeit» erachten gerade einmal 17 Prozent das tägliche Pendeln. Für 19 Prozent der Befragten bietet der Weg ins Büro immerhin «persönliche Zeit», um zu lesen oder sich über das aktuelle Geschehen zu informieren.

Ganz neutral ist die Studie allerdings nicht. Das Unternehmen, das sie veranlasst hat, ist ein börsennotierter Anbieter von Arbeitsraum.

Regus appelliert im Kontext der Umfrage-Ergebnisse denn auch an Unternehmen, ihren Mitarbeitern unnötiges Pendeln zur Arbeit zu ersparen und «sie zumindest gelegentlich näher an ihrem Zuhause arbeiten zu lassen», wird Garry Gürtler, Regus-Manager in der Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (wen)