Verlagsförderung Bund unterstützt Verlage mit jährlich 1,6 Millionen Franken

BERN - BE - Das Bundesamt für Kultur (BAK) unterstützt erstmals Verlage. In den nächsten fünf Jahren erhalten 67 Verlagshäuser aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin zusammen jährlich 1,6 Millionen Franken, wie das BAK am Donnerstag mitteilte.