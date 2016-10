Verkehrsunfall Navi leitet Lastwagen in Egerkingen SO auf Waldweg

EGERKINGEN - SO - Weil er seinem Navigationsgerät vertraute, ist ein ortsunkundiger Lastwagenchauffeur am Mittwoch in Egerkingen SO auf eine enge Waldstrasse gelangt. Dort kippte sein Anhänger in einer Kurve um.