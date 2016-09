Verkehrsunfall Missglückter Spurenwechsel führt zu Behinderungen auf A1

BONINGEN - SO - Ein missglückter Fahrspurenwechsel eines 74-jährigen Autolenkers hat am Montag auf der Autobahn A1 bei Boningen SO zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine Person erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.