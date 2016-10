Verkehrsunfall Massenkarambolage mit einem Todesopfer und zehn Verletzten

SCHAFFHAUSEN - SH - Bei einer Massenkarambolage in Fäsenstaubtunnel der Autobahn A4 ist am Samstagmittag in Schaffhausen eine Person ums Leben gekommen. Mindestens zehn weitere wurden verletzt, einige leichter, andere schwerer.