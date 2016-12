Verkehrsunfall Lenkerin bei Sturz mit Auto in Bach bei Gersau SZ leicht verletzt

GERSAU - SZ - Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Gersau SZ beim Parkieren verunglückt. Ihr Wagen durchbrach einen Zaun und stürzte mehrere Meter in ein Bachbett. Die Frau wurde leicht verletzt.