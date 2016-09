Verkehrsunfall Kollision zweier Autos in Bulle FR fordert drei Leichtverletzte

BULLE - FR - Bei einer Kollision zweier Autos am späten Freitagnachmittag in Bulle FR sind drei Personen leicht verletzt worden. Verursacht hatte den Unfall ein 80-jähriger Autofahrer, der in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor.