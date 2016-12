Verkehrsunfall Betrunkener beschädigt fünf Fahrzeuge auf der Autobahn

BERN - BE - Ein betrunkener 65-jähriger Lenker hat am Freitagnachmittag auf der Autobahn A1 zwischen Lenzburg und Spreitenbach AG mehrere Kollisionen verursacht. Dabei wurden mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.