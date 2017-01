Verkehrsunfall Autolenker landet nach Selbstunfall im Fluss

ZUG - ZG - Ein 36-jähriger Autolenker ist am Samstagnachmittag in Zug von der Strasse abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und in der Lorze gelandet. Er und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen.