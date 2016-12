Verkehrsunfall Autofahrerin wird leicht verletzt nach Beinahe-Kollision

NUGLAR SO - Eine Autolenkerin hat sich am Samstagnachmittag in Nuglar SO bei einer Beinahe-Kollision leicht verletzt. Als sie einem entgegenkommenden Auto auswich, kam sie von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun. Der andere Lenker setzte seine Fahrt fort.