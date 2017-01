Verkehrsunfall Auto stösst im Dunkeln mit ausgebüxten Pferden zusammen

UNTERVAZ - GR - Ein Autolenker ist am Montagabend in Untervaz in Nordgraubünden in eine Gruppe von Pferden gefahren. Mit drei Tieren kollidierte der Wagen, zwei mussten danach vom Tierarzt eingeschläfert werden.