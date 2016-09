Sattelschlepper schiesst Auto auf A2 ab: Das landet mitten auf Dach

Verkehrsunfall Auto landet mitten auf der A2 auf dem Dach

EGERKINGEN - SO - Bei einem Spurwechsel hat der Chauffeur eines Sattelschleppers am Montag auf der A2 bei Egerkingen SO einen Personenwagen seitlich gerammt. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und landete auf dem Dach mitten auf der dreispurigen Autobahn.