Verkehrsunfall Alkoholisierter Autolenker kollidiert in Rorschach SG mit Zug

ROHRSCHACH SG - Folgenschweres Falschabbiegen: In Rorschach SG ist ein alkoholisierter Lenker mit seinem Lieferwagen am Freitagabend auf die Bahnschienen geraten und einem Lokführer in die Quere gekommen. Verletzt wurde niemand.