In Schnottwil stirbt Motorradfahrer nach missglückten Überholmanöver

Verkehrsunfall 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver

SCHNOTTWIL - SO - Ein Überholmanöver hat am Dienstag für einen jungen Motorradlenker in Schnottwil SO tödlich geendet. Der 20-jährige prallte gegen einen entgegenkommenden Personenwagen und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.