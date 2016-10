Mobilität im Alter: 18% mehr schwere Verkehrsunfälle bei Senioren

Verkehrsunfälle 18 Prozent mehr schwere Verkehrsunfälle bei Senioren

BERN - BE - Die über 65-Jährigen gehören zu den gefährdetsten Verkehrsteilnehmern. Die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt waren, nahm in den vergangenen zehn Jahren um 18 Prozent zu.