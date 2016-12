Verkäufer (†24) aus Uster ZH war für beide Taten verantwortlich :  Moschee-Schütze ist auch der Spielplatz-Mörder

Es war ein Attentat, das für Schrecken sorgte. Im Islamischen Zentrum an der Eisgasse in Zürich fielen am Montagabend Schüsse. Drei Männer (30, 35 und 56 Jahre alt) wurden teils schwer verletzt. Der Täter flüchtete. Am späten Abend fand man unweit vom Tatort eine männliche Leiche – der Mann hatte sich an der Sihl erschossen (BLICK berichtete).

Gestern kam aus: Der Tote ist der Moschee-Schütze. Ein Verkäufer (†24) aus Uster ZH, der auch für einen Mord in Schwamendingen ZH verantwortlich ist. Dort hatte man am Sonntag auf einem Spielplatz die Leiche eines jungen Chilenen (†24) gefunden.

Keine Zweifel bei den Ermittlern

«Es gibt keinen Zweifel, dass dieser Mann, der sich nach dem Angriff auf die Moschee in der Nähe erschossen hat, für die beiden Taten verantwortlich ist», sagte Christiane Lentjes Meili, die Chefin der Kriminalpolizei Zürich, gestern an einer Pressekonferenz.



Demnach handelt es sich beim Killer um einen 24-jährigen Schweizer mit ghanaischen Wurzeln, der im Bezirk Uster ZH alleine wohnte. Seinen Job hatte er erst am Freitag gekündigt.

DNA aus Velodiebstahl brachte die Spur

Die Polizei war dem Täter schon seit Sonntag auf den Fersen. Dank seiner DNA, die auf dem Spielplatz ermittelt werden konnte. Denn: Wegen Velodiebstählen vor sieben Jahren war er bestens polizeilich bekannt. Doch bei einer Wohnungsdurchsuchung am Montag war der spätere Moschee-Schütze nicht anwesend. Dafür fand die Polizei zahlreiche Symbole, die auf eine Vorliebe für Okkultismus deuten. Und auf Spuren, dass der Killer nach den Schüssen auf dem Schwamendinger Spielplatz nochmals daheim war. Am Montagabend dann die Attacke in der Moschee an der Eisgasse.

Die somalischen Vereinsmitglieder stehen unter Schock. Auch Bashir Gobdon (46), Sprecher aller Schweizer Exil-Somalier, sagt: «Ich stand die ganze Nacht in Kontakt mit Angehörigen und Gläubigen.» Sogar der somalische Innenminister habe sich bei ihm nach dem Zwischenfall erkundigt.

Sicher ist laut Staatsanwaltschaft: Es bestehen keinerlei Hinweise auf einen islamistisch motivierten Hintergrund.