Verbindungen zu umstrittener Organisation :  Finanzieren radikale Katari den IZRS?

Die Hinweise verdichten sich, dass der Islamische Zentralrat Schweiz (IZRS) Geld aus Katar erhält. So hat sich IZRS-Präsident Nicolas Blancho auf einem Youtube-Video ausdrücklich für die Unterstützung aus dem Golfstaat bedankt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Auch IZRS-Sprecher Qaasim Illi bestätigte zunächst in einem Artikel der «WochenZeitung» Zahlungen, dementierte sie dann aber wieder. Experten hegen allerdings kaum Zweifel daran, dass Geld aus Katar zum IZRS fliesst.

So sagt der Soziologe und Religionswissenschafter Johannes Saal der «NZZ am Sonntag": «Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass über Schwesterorganisationen des IZRS Gelder aus den Golfstaaten und aus Saudiarabien akquiriert werden.» Der IZRS deute das ja auch immer wieder an.

Fest steht, dass enge Verbindungen zwischen dem IZRS und der katarischen Wohltätigkeitsorganisation Eid Al Thani Charity bestehen, wie die «NZZ am Sonntag» weiter schreibt. Die Charity steht im Verdacht, Terrorgruppierungen in Syrien und Palästina unterstützt zu haben, namentlich die Al-Kaida und deren Ableger.

Der Link zu den radikalen Kataris und weitere islamistische Netzwerke, in die der IZRS involviert ist, könnte auch die Bundesanwaltschaft interessieren. Sie ermittelt gegen Präsident Blancho, Kommunikationschef Illi und den sogenannten Kulturproduzenten Naim Cherni. Die IZRS-Leute sollen für zwei Youtube-Videos verantwortlich sein, die Propaganda für verbotene Terror-Organisationen machen. (bih)