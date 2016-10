Horror-Clown machen Schweiz unsicher: US-Phänomen breitet sich aus

Das Phänomen der sogenannten Horror-Clowns hat jetzt auch die Schweiz wieder erfasst!

Im Kanton Zürich seien in den letzten Tagen insgesamt drei Fälle registriert worden, bestätigte Katonspolizei-Sprecher Stefan Oberlin gegenüber Radio Zürisee. Unklar bleibt, in welchen Ortschaften die Clowns umherstreiften. Die Polizei macht dazu keine Angaben.

Schlag in die Magengrube

Harmlos sind die Gestalten jedenfalls nicht: In einem Fall ist dem Opfer vom maskierten Täter ein Schlag in die Magengrube versetzt worden. In allen Fällen ist die Täterschaft unbekannt. Sollten maskierte Horror-Clowns erwischt werden, hätten sie je nachdem mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, so die Polizei weiter.

Von den USA nach Europa

Das Phänomen hat seine Ursprünge in den USA, ist in den letzten Jahren aber vermehrt auch in Europa aufgetreten. So etwa in Grossbritannien, Deutschland und Österreich.

Auch in der Schweiz sorgten Horror-Clown vor zwei Jahren in der Zeit um Halloween für Angst und Schrecken. Die Gestalten tauchten etwa in den Kantonen Genf und Thurgau auf. In einem Fall schlugen die Maskierten mit Schlagstöcken gar auf den 18-Jährigen ein.