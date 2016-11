Prozess Pfäffikon ZH: Urteil lautet 5 Jahre Gefängnis für Vatermörder

Diese Woche stand Stephan L.* vor dem Bezirksgericht Pfäffikon ZH. Am 31. März 2015 hatte er seinen Vater Balts L.* von hinten in den Kopf geschossen und sich anschliessend selber bei der Polizei gemeldet. Heute ist in dem Prozess das Urteil gefallen: Der 21-Jährige muss wegen Totschlags für 5 Jahre ins Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft hatte unter der Woche erfolglos auf Mord plädiert und 14 Jahre Haft gefordert. Für sie war klar: Stephan L. hatte seinen Vater geradezu hingerichtet. Die Verteidigung pochte hingegen von Anfang an auf vorsätzliche Tötung und maximal zehn Jahre Haft. Später war auch von Totschlag die Rede, wofür sich nun das Gericht entschieden hat.

Eine zentrale Rolle spielte die familiäre Vorgeschichte: Die Lieblosigkeit, der frühe Tod der alkoholkranken Mutter und die Wutausbrüche des Vaters hätten Stephan L. zerfressen, hatte Stephan L.s Verteidiger Valentin Landmann vor Gericht gesagt.

Der Streit an jenem Märztag sei der Tropfen gewesen, «der das Fass zum Überlaufen brachte», sagte Landmann während des Prozesses. Der Streit habe sich im normalen Rahmen bewegt, meinte hingegen der Staatsanwalt.

Verteidigung spricht von einem «hervorragenden Urteil»

Das Gericht schloss sich offensichtlich der Ansicht der Verteidigung an, denn um jemanden wegen Totschlags zu verurteilen, muss laut Strafgesetzbuch eine «entschuldbare heftige Gemütsbewegung» oder eine «grosse seelische Belastung» gegeben sein. Die Gerichtsvorsitzende bezeichnete die Tat denn auch als «klassischen Fall» für die Variante von Totschlag.

Die Kindheit und Jugend von Stephan L. habe «mit einer normalen Eltern-Kind-Beziehung nichts zu tun» gehabt. In der nun anstehenden Therapie würde es deshalb auch darum gehen, dass der junge Täter lerne, sich selber zu lieben.

Gegenüber BLICK spricht Valentin Landmann von einem «hervorragenden Urteil». Er stellt aber klar: «Mein Mandat ist trotzdem schwer bedrückt. Er weiss, was er getan hat.»

Ob das Urteil weitergezogen wird, ist noch unklar. Der Staatsanwalt meldet nach eigenen Angaben vorsorglich Berufung an, will vor einem definitiven Entscheid aber die schriftliche Urteilsbegründung studieren.

*Namen der Redaktion bekannt