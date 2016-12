Urs L. (43) wurde beim Hausbau übers Ohr gehauen :  «Mein Ex-Schwager führte mich in den Ruin»

Es sollte ein guter Deal innerhalb der Familie werden. Doch der Hausumbau von Urs L.* (43) endet in einer Schlammschlacht. Anfang 2010 kauft Urs L. das Haus seiner Mutter (78) in Buchs SG. «Der Bruder meiner Ex-Freundin hat eine Holzbaufirma. Er bot mir an, den ersten Stock für 73’000 Franken umzubauen. Ich freute mich über das gute Angebot», sagt der Ostschweizer.

Urs L. willigt ein – statt Vertrag zählt das Wort: «Per Handschlag einigten wir uns auf den Familien-Stundenpreis von 50 statt 81 Franken.» Der Umbau beginnt im Frühling 2011. Kurze Zeit später gibt es erste Probleme. «Die Fenster wurden falsch montiert, ein anderer Boden geliefert. Irgendwie funktionierte nichts», sagt Urs L.

Statt schriftlichem Vertrag nur das gesprochene Wort

Trotzdem geht es weiter. Sein Ex-Schwager schlägt vor, auch die Fenster in der Wohnung von L.s Mutter zu erneuern. 90’000 Franken sollten diese Arbeiten kosten. Wieder gilt das Wort. Urs L. zieht kurze Zeit in die neu renovierte Wohnung. Dann folgt der Schock.

Eine Rechnung über 206’000 Franken flattert ins Haus. «Unglaublich, so viel Geld gibt mir keine Bank. Er hat mir einfach den normalen Stundenlohn berechnet», sagt L. Der Aussenmitarbeiter baut auf eine gütliche Einigung mit dem Bruder seiner Ex-Freundin. Doch die Situation eskaliert: «In einem SMS schrieb er, dass wir uns in der Mitte treffen. Ich versuchte, das Geld zu organisieren. Doch dann kam der Brief seines Anwalts. Er forderte den gesamten Betrag.»

Der Fall landet vor Gericht – Urs L. muss die volle Summe zahlen

Der Fall landet vor dem Kantonsgericht. Urs L. muss den vollen Betrag zahlen. «Ich habe es nicht schriftlich, deshalb hatte ich keine Chance.» Der Ostschweizer zahlte Lehrgeld: «Es war ein grosser Fehler, ihm zu glauben. Nun sitze ich auf einem Schuldenberg, weiss nicht, ob wir das Dach über dem Kopf verlieren. Meine Mutter wohnt auch hier. Sie ist 78 Jahre alt.»

Der Ex-Schwager und Besitzer der Rheintaler Holzbaufirma sieht die Sache anders: «Er wollte immer mehr haben. So gab es einen Rattenschwanz. Die Renovierung wurde immer teurer.» Und: «Einen Familienpreis hat es nie gegeben. Er ist nicht meine Familie.» Für ihn ist die Sache klar: «Das Gericht hat entschieden. L. muss das Geld zahlen.»

* Name geändert