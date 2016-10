Konzernverantwortungsinitiative kommt wohl an Urne

Unternehmensverantwortung 120'000 gültige Unterschriften für Konzernverantwortungsinitiative

Die Konzernverantwortungsinitiative dürfte an die Urne kommen: Die Initianten haben sie am Montag mit rund 120'000 gültigen Unterschriften eingereicht. Das Begehren will Schweizer Konzerne verpflichten, Menschenrechte und Umwelt auch im Ausland zu respektieren.