Unternehmen :  Zahl der Firmengründungen ist im Jahr 2016 gestiegen

Auch die Unsicherheit nach dem Brexit-Entscheid lockte Firmengründer aus der EU an. 2016 zählte das Schweizer Handelsregister 41'329 neu eingetragene Unternehmen. Das waren 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Startups.ch am Sonntag mitteilte. Die Westschweiz zeigte sich dynamischer als die deutschsprachige Schweiz.

In der Romandie stieg die Zahl der neu eingetragenen Firmen um 4,8 Prozent auf 11'878. Vor allem in den Kantonen Genf und Waadt gab es ein Wachstum. Die beiden Kantone verfügten über eine ausgezeichnete Standortförderung, so Startups.ch. Aus dem Umfeld der ETH Lausanne entstünden zudem zahlreiche Spinoffs.

In der Deutschschweiz blieb das Wachstum mit 0,24 Prozent konstant. Die meisten Neueintragungen gab es im Kanton Zürich mit 7336 - das sind rund ein Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp jede sechste neue Schweizer Firma wurde auf Zürcher Boden gegründet, etwa jede zehnte in der Waadt. Rund 6 Prozent entfielen auf das Tessin.

Wie sich die Zahl der Neugründungen 2017 entwickeln wird, hängt laut Startups.ch von der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III ab. Bei einem Ja würden die Kantone Firmen entlastet, die viel in Forschung und Entwicklung investierten oder Gewinne mit patentierten Erfindungen machten. Ein Ja würde einen Neugründungs-Boom auslösen. (SDA)