UNO - Schweiz Schneider-Ammann empfängt Ban Ki Moon zum Abschiedsbesuch

Johann Schneider-Ammann hat am Dienstag in Bern Ban Ki Moon zum Abschiedsbesuch empfangen. Der Bundespräsident dankte dem scheidenden UNO-Generalsekretär bei einem Spaziergang durch die Altstadt für dessen zehnjähriges Engagement an der Spitze der Weltorganisation.