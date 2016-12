Unfall Vater schläft am Steuer ein - Kind im Kindersitz verletzt

AVENCHES VD - Ein 29-jähriger Autolenker ist am Freitagabend auf der Autobahn A1 bei Avenches eingeschlafen. Sein Wagen prallte in den Lastwagen vor ihm. Alle drei Insassen wurden verletzt - auch sein eineinhalbjähriges Kind, das hinten in einem Kindersitz sass.