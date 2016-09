Unfall Rekrut verletzt sich in Bière an Panzerhaubitze

BERN - BE - Ein Rekrut hat sich auf dem Waffenplatz Bière im Waadtland an einer Panzerhaubitze verletzt. Der junge Mann klemmte sich am Dienstagabend eine Hand und einen Fuss unter der Raupe der Panzerhaubitze ein.