Unfall Holländer im Münstertal mit dem Töff tödlich verunfallt

FULDERA - GR - Ein 61-jähriger Holländer ist am Freitag im Münstertal GR mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Er war auf ein Auto aufgefahren und verschied nach einer weiteren Kollision noch am Unfallort in Fuldera.