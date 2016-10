Unfall 81-Jährige Autofahrerin beschädigt drei Fahrzeuge in Parkhaus

BERN - BE - In einem Parkhaus in der Stadt Schaffhausen hat eine 81-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und dabei drei parkierte Fahrzeuge sowie einen Stützpfosten beschädigt. Die Frau wurde verletzt ins Kantonsspital gebracht.