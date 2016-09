Und das nach 29 Jahren :  Gemobbt, verhöhnt, entlassen

Über eine so treue Verkäuferin wie Silvia Bernet (59) kann sich jedes Modehaus nur freuen. 29 Jahre lang arbeitete sie bei Vögele an der Hertensteinstrasse in Luzern. Ihr Lohn: 3850 Franken brutto. «Ich habe meine Arbeit geliebt, der Kontakt mit den Kunden hat mir viel gegeben», sagt sie.

2013 passiert es: Silvia Bernet fährt mit dem Bus zum Schwimmen. Der Chauffeur macht eine Vollbremsung. Bernet stürzt. Und verletzt sich am Knie. Sie wird am Meniskus operiert. «Ich bin sofort wieder arbeiten gegangen», sagt sie. Wohl zu früh. Denn die Schmerzen werden immer schlimmer. Die langen Arbeitstage im Stehen werden zur Qual. Ein Arzt rät ihr, nur noch 50 Prozent zu arbeiten.

«Dann hat das Mobbing angefangen», sagt sie. «Ich war unter ständiger Beobachtung.» Sie habe fast täglich im Büro des Chefs antraben müssen. «Man warf mir vor, ich sei nicht bei der Sache, verrechne mich. Und ich stehe unmotiviert herum. Dabei hatte ich einfach nur Schmerzen.»

Auch ihren Mann trifft es

Aus Angst, den Job zu verlieren, beisst sie auf die Zähne, lässt die dummen Sprüche («Du musst deine Beine halt mit Salbe einreiben, dann geht das schon») über sich ergehen. «Abends habe ich nur noch geheult», so Bernet. «Ich konnte nicht mehr schlafen. Aus Angst vor der nächsten Schikane.»

Doch Silvia Bernet hatte keine andere Wahl. Sie musste Geld verdienen. Denn ihr Mann Oskar (55) wurde nach 30 Jahren bei einer Grossbäckerei entlassen. Im Juli 2009 geriet sein rechter Arm beim Putzen in eine Teigmaschine. Er kämpfte, arbeitete mit einem tieferen Pensum weiter. Vergebens: Ende Februar 2012 musste er gehen.

Es folgten nervenraubende Jahre mit IV-Abklärungen, Terminen bei Suva und Versicherungen. «Man schickte mich von einem Spezialisten zum anderen, versuchte mich gar als psychisch krank abzustempeln!» Heute ist er ausgesteuert, hat noch immer starke Schmerzen an Arm und Schultern.

32 Bewerbungen - nur Absagen

Im Januar 2016 trifft es auch Silvia Bernet. Sie wird ins Chefbüro zitiert. «Der Zeitpunkt ist da, wir trennen uns. Jetzt können Sie die Beine hochlagern», sagt die Personalchefin. Ein Schlag ins Gesicht der Verkäuferin. «Und das nach 29 Jahren!», ärgert sie sich noch heute.

«Zum Schutz von Frau Bernet geben wir keine Details bekannt», sagt Vögele-Sprecherin Nicole Borel zu BLICK. «Wir haben einen korrekten Prozess geführt, der sorgfältig dokumentiert ist. Aus Datenschutzgründen legen wir diese Informationen nicht offen», sagt sie.

Silvia Bernet bemüht sich um eine neue Stelle. «Ich will arbeiten! Aber mit 59 gehört man zum alten Eisen.» 32 Bewerbungen hat sie geschrieben. Und nur Absagen erhalten. Die doppelte Arbeitslosigkeit hat Konsequenzen für die Familie mit zwei Kindern (18 und 20). «Unsere Ersparnisse sind aufgebraucht. Seit einem Jahr können wir unserem Jüngeren kein Sackgeld mehr bezahlen», sagt Silvia Bernet. Ihr Mann ergänzt: «Mit 55 habe ich meine erste Mahnung bekommen», sagt er. Für eine Arztrechnung über 570 Franken. «Ich kann sie nicht bezahlen, ich habe noch 25 Franken auf dem Konto.» Dann versagt seine Stimme.

Sozialamt Kriens nimmt keine Stellung

Verzweifelt wenden sie sich ans Sozialamt ­Kriens. Und fühlen sich im Stich gelassen. «Gehen sie zur Caritas oder zur Kirche», bekommen sie zu hören. Sie sollen ihre Zusatzversicherungen kündigen. «Dabei sind wir auf diese angewiesen», sagt Silvia Bernet. Auch eine billigere Wohnung soll sich die Familie suchen. Oskar Bernet entgegnet: «Das ist unmöglich. Wer vermietet schon zwei Arbeitslosen eine Wohnung?» Heute bezahlt die Familie 1700 Franken monatlich.

Damit nicht genug: Als Silvia sich wegen einer hohen Zahnarztrechnung erneut beim Amt meldet, sagt man ihr, sie solle sich bei ihrem Sohn Geld leihen. Der 20-jährige Elektroplaner verdient 4000 Franken brutto.

Zum konkreten Fall wollte das Krienser Sozialamt keine Stellung nehmen. Grundsätzlich hält Sozialvorsteher Lothar Sidler (55) aber fest, dass man Sozialhilfe nur zusprechen dürfe, wenn die gesetzlichen Vo­raussetzungen dafür erfüllt seien. Und fügt an: «Zusatzversicherungsprämien gehören nicht zur ma­teriellen Grundsicherung beziehungsweise zu den notwendigen Ausgabenpositionen eines Haushalts.» Zudem sei es grundsätzlich die Aufgabe der Gesuchsteller, sich eine günstigere Wohnung zu suchen.

Sogar ihr Hobby haben Silvia und Oskar Bernet aufgegeben. Die beiden Fasnächtler sind aus der Chacheler-Gugge ausgetreten. Sie haben kein Geld mehr für die teuren Kostüme.