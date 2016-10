Umwelt 124 Tonnen schwerer Findling in Staffelbach AG verlegt

STAFFELBACH - AG - Ein 124 Tonnen schwerer und 164 Millionen Jahre alter Findling ist am Donnerstag in Staffelbach AG mit einem Spezialkran an einen neuen Standort verlegt worden. Er war in einer Kiesgrube gefunden worden und soll der Nachwelt erhalten bleiben.