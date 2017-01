Uhrenindustrie Genfer Luxusuhrenmesse im Zeichen des Autos

BERN - BE - Innovationen rund ums Thema Auto sollen an der Genfer Luxusuhrenmesse den Motor für die Uhrenindustrie wieder auf Touren bringen. Die 27. Ausgabe des Salons Internationale Haute Horlogerie (SIHH) hat am Montag die Tore für fünf Tage geöffnet.