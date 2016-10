Wander-Unfall-Statistik der BFU: Ü60-Senioren besonders gefährdet

Immer wieder müssen Rettungsteams in den Bergen zu Einsätzen ausrücken. Oftmals kommt dabei aber jede Hilfe zu spät – und die Missionen mutieren zur Bergungsaktion. So etwa im Juli, als ein Japaner (†77) im Oberwallis über ein Felsband in den Tod stürzte.

Das vergleichsweise hohe Alter des Berggängers überrascht nicht. Laut Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sind mehr als die Hälfte der tödlich verunglückten Wanderer Männer über 60. «Ein häufiger Grund für die Abstürze ist die Selbstüberschätzung», sagt BFU-Expertin Monique Walter zu Radio Energy. «Vor allem Rentner wollen sich oft etwas beweisen – und wählen zu schwere Routen.»

Weniger Unglücke

In den ersten neun Monaten dieses Jahres gab es 25 Unfälle mit Todesfolge. Auch wenn die Wandersaison noch nicht ganz vorbei ist, zeichnet sich damit ein Rückgang der tödlichen Bergunglücke ab. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2015 starben 63 Wanderer, 2011 sogar 68 – der Rekordwert der letzten 15 Jahre.

«Auch wenn es weniger Unfälle gab, ist jeder Tote einer zu viel», sagt Walter. Die BFU-Spezialistin ist sich sicher, dass Wanderunfälle mit guter Vorbereitung verhindert werden könnten. «Man sollte nicht einfach mit Turnschuhen in die Bergbahn sitzen und den Wegweisern folgen. Die Schweizer haben oft das Gefühl, dass jeder wandern kann – das ist aber nicht so.» (fss)