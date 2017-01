Trump tobt wegen Geheimdienst-Leaks :  «Leben wir in Nazi-Deutschland?»

«Unserer Gegner versuchen meinen Sieg kleinzureden. Ich habe nichts zu tun mit Russland. Keine Deals. Keine Kredite. Rein gar nichts», twitterte Donald Trump heute Nachmittag in mehreren Tweets, teils in Grossbuchstaben. «Die Geheimdienste hätten nie zulassen sollen, dass diese Fake-News an die Öffentlichkeit dringt. Leben wir in Nazi-Deutschland.»

Noch vor seiner Pressekonferenz (heute um 17 Uhr Schweizer Zeit) kämpfte Trump heute gegen den durchgesickerten Bericht der Geheimdienste. US-Medien wie CNN oder Buzzfeed machten heute ein brisantes Dokument öffentlich. Demnach sollte Russland kompromittierendes Material gegen Donald Trump in Händen halten. Offiziell ist nichts bestätigt, Moskau dementiert.

Sexvorwürfe mit russischen Prostituierten

In den Memos geht es nach Informationen der «New York Times» um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Ferner sollen Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein.

BuzzFeed hat einen Link zum ganzen angeblichen Dokument veröffentlicht (35 Seiten). In einem Ausschnitt heisst es, Trump habe bei einem Besuch in Moskau die Präsidentensuite des Ritz Carlton Hotel gebucht, weil Barack und Michelle Obama zuvor dort übernachtet hätten.

Trump habe mehrere russische Prostituierte in sein Hotelzimmer bestellt, die sogenannte «Golden Showers», also Pinkelspiele, vor seinen Augen auf dem Bett ausüben sollten. Das Hotel soll vom russischen Geheimdienst FSB verwanzt worden sein.

Wegen seiner milden Haltung gegenüber Russland wird Trump vorgeworfen, dass er möglicherweise in Russland geheimgehaltene Geschäftsinteressen habe oder dort in einer anderen Weise kompromittiert sein könnte. Die Kritik an Trump wächst durch die neusten Berichte weiter. Viele hoffen, dass er freiwillig frühzeitig aus seinem Amt aussteige oder mit politischem Druck nachgeholfen werden könne.

Das wäre möglich mit einem Amtsenthebungsverfahren. Dieses Vorgehen kann zum Zuge kommen, wenn einem Präsidenten zum Beispiel Landesverrat oder Bestechung vorgeworfen werden.

USA-Experte Norbert Wagner glaubt aber nicht, dass sich diese Frage zurzeit stellt. Wagner, von 2005 bis 2011 Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington, sagt: «Ein gewählter Präsident ist schwer aus dem Amt zu entheben. Die US-Verfassung ist so ausgerichtet, dass sie in jeder Situation politische Stabilität garantiert. Bisher ist noch kein US-Präsident seines Amtes enthoben worden.» Wagner warnt vor voreiligen Schlüssen. Es kursierten viele Meldungen.

«Man muss Trump jetzt zuerst einmal Präsident werden lassen, damit er sich beweisen kann.»

Bleibt Trump vier Jahre Präsident?

Im Internet kann man längst wetten, ob Donald Trump überhaupt vier Jahre im Amt bleibt. Der britische Anbieter «Ladbrokes» nennt die Quote heute Morgen «evens» (also: fifty/fifty). Dabei spielt es keine Rolle, ob Trump abtritt – oder per Impeachment abgesetzt wird. (bö/tri/gf)