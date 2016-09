Tropennacht mit den Tunnelputzern :  Die Saubermänner vom Gotthard

Der Regen prasselt auf das Barackendach, die dunkle Nacht vor dem Fenster. Innen blendet das weisse Neonlicht, Männer in orangen Arbeiteruniformen richten sich ein. Einer räumt Mineralwasserflaschen in den Kühlschrank, er weiss: Es wird heiss heute Nacht.

Die Baracke ist mit einem Spanset auf einem Transportzug festgezurrt. Es ist 20.45 Uhr auf dem Gelände des SBB-Zentrums in Erstfeld UR, eine Erhaltungssschicht im Gotthard-Basistunnel (siehe Box) steht an. Drei Nächte pro Woche fährt der spezielle Zug in den Tunnel ein, damit Elektriker, Lüftungstechniker und Kanalreiniger Unterhaltsarbeiten durchführen können. Der logistische Aufwand dafür ist riesig, das Drehbuch für diesen Einsatz 24 Seiten stark: Welches Material, welche Mitarbeiter, welche Stopps. Alles ist detailliert festgehalten.

Das Team der ISS Kanal Services AG reinigt seit Anfang Juni im Auftrag der SBB die 600 Kilometer Entwässerungslleitungen im Tunnel. Verkalken diese, könnten sie verstopfen und im schlimmsten Fall käme es zur Überflutung des Tunnels.

An den zwei Holztischen im Mitarbeiterraum packen die ersten ihre Sandwiches aus, «wenn man nicht schafft, isst man. So machten wir es schon im Militär».

Warten gehört in diesem Job dazu, die vielen Sicherheitschecks fressen Zeit. Das Team ist eingeteilt für einen Tunnelabschnitt kurz nach Sedrun GR, ziemlich genau in der Mitte des längsten Eisenbahntunnels der Welt, tief unter dem Berg.

Auf dem Weg dahin werden zwei Teilzüge mit anderen Teams an ihren Arbeitsstellen abgehängt. Die Unterhaltsarbeiten finden jeweils in einer Röhre statt, in der anderen läuft der Güter- und ab Dezember auch der Personenverkehr weiter.

Hitzig und stickig

In dieser Nacht fährt der Zug in die Oströhre – also dort, wo die Züge normalerweise von Norden nach Süden fahren. Wegen der vielen Stopps kommt das ISS-Zweierteam mit Kanalreiniger Roger Küng (21) und Kanal-TV-Operateur Fredy Bürgisser (47) erst um 23.12 Uhr an seinem Einsatzort an. Sie öffnen die Tür, Hitze schlägt ihnen entgegen. Hier unten ist es über 35 Grad heiss, immer. Küng wirft sich einen schweren, feuerfesten Mantel über, setzt sich seinen Helm auf den Kopf. Als erstes prüft er mit einer Stange, ob die Fahrleitung wirklich nicht mehr unter Strom steht.

Mittlerweile ist Mitternacht. Bürgisser packt vier Mineralwasserflaschen und ein Volg-Orangina auf seinen Handwagen mit dem Kameraequipment. «In den Ferien findet man mich eher an der schattigen Bar, nicht an der Sonne. Aber hier drin macht mir die Hitze nichts aus.» Bürgisser ist gerne im stickigen Gotthardtunnel. Er arbeitete hier schon während des Baus fünf Jahre lang als Lokführer.

Mit Hochdruck wird gereinigt

Im Basistunnel wird jeder Meter Leitung im Durchschnitt alle zwei Jahre gereinigt. Bürgisser und Kollege Küng müssen in den nächsten Stunden einen Kilometer Schmutzwasserleitungen spülen. In diesen würde im Fall einer Havarie austretende Flüssigkeit gesammelt und abgeführt.

Roger Küng öffnet mit einem Geissfuss den ersten von insgesamt zehn Schächten. Er fährt die Düse ins Rohr ein und jagt sie mit Hochdruck los. Per Funk steht er in Kontakt mit Bürgisser weiter nordwärts im Tunnel.

Die ISS hat für diesen besonderen Auftrag vier Spüllastwagen à rund 800’000 Franken angeschafft, tropentaugliche Modelle. Die 40-Tönner sind mit zusätzlichen Ölkühlungen und Gebläse ausgerüstet, damit sie bei der Wärme im Berg nicht überhitzen.

Küng erledigt konzentriert seine Arbeit, unbeeindruckt vom Schweiss, der ihm von den Schläfen tropft. «Die ganze Welt schaut auf diesen Tunnel. Ein Entwässerungssystem in dieser Länge ist einzigartig», sagt der gelernte Forstwart. «Ich arbeite gerne hier.»

Bürgisser fährt kurz darauf eine Kanalkamera auf Rädern ins gereinigte Leitungsrohr. Die Videoaufzeichnungen werden wöchentlich an die SBB übermittelt, damit diese einen Überblick über den Zustand ihrer Infrastruktur haben. In dieser Nacht kommen die zwei Schichtarbeiter gut voran: Um 2.55 Uhr sind sie beim letzten Schacht angelangt.

Feierabend am Morgen

Kurz vor 4 Uhr früh ist das Material zurück im Wagen, die Arbeitsstelle geräumt. Küng hängt den Helm an den Haken, setzt sich hin. Bürgisser kehrt mit den leeren, zerquetschten Petflaschen zurück, streicht das verschwitzte Haar zurück.

Die Rückfahrt dauert wie die Einfahrt: lange. Um 6.15 Uhr ist der Zug zurück am Startpunkt, wo die beiden das Dreckwasser ablassen und den Tank für den nächsten Einsatz neu befüllen.

Dann ist die Arbeit getan – für diese Nacht.