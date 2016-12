Tötungsdelikt Mehrere Angriffe in Bern fordern bislang ein Todesopfer

BERN - BE - Drei gewalttätige Vorfälle vom vergangenen Wochenende in Bern haben inzwischen ein Todesopfer gefordert. Ein weiterer Mann befindet sich in kritischem Zustand im Spital. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung respektive Versuchs dazu.