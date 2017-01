Tötungsdelikt :  49-jährige Prostituierte in Freiburg getötet

Am Samstag gegen 22 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in einem Studio in Freiburg eine Prostituierte getötet worden sei. Nach weiteren Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Freiburg um 4 Uhr in der Früh einen 27-jährigen Schweizer in Freiburg anhalten.

Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Beamten in seiner Wohnung den Leichnam der 49-jährigen Schweizerin, die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stammt.

Nach ersten Ermittlungen stach der Täter dem Opfer mehrmals mit einem Messer in die Brust, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.

Die Polizei hat mehrere Einvernahmen durchgeführt. Zur Zeit werden Hausdurchsuchungen durchgeführt und Spuren gesichert. Nach Angaben der Polizei ist das Motiv des Täters noch nicht bekannt. Das Opfer arbeitete im Bereich der Prostitution.

Die Staatsanwaltschaft wird beantragen, den mutmasslichen Täter in Untersuchungshaft zu nehmen. Sie hat eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. (SDA)