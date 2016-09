Am Grimselpass stirbt nach Unfall mit Auto eine Töfffahrerin

Gestern ist eine Baselbieter Motorradfahrerin auf der Grimselpassstrasse tödlich verunglückt, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Walliserseite des Passes.

Grund war das Ausscheren eines Autofahrers auf die Gegenfahrbahn bei einer unübersichtlichen Rechtskurve. Der 67-jährige Lenker wollte sich so einen Überblick verschaffen, um anschließend ein anderes Fahrzeug überholen zu können.

Doch die Töfffahrerin fuhr gleichzeitig in der Gegenrichtung und prallte frontal in das Auto. Die 44-jährige Frau wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. (SDA/pfc)