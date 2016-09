Tödlicher F/A-18-Crash :  Kaum Schmerzensgeld für die Angehörigen

Ein Fluglotse von Skyguide ist wahrscheinlich schuld am Tod von David G. (†27). Er schickte den F/A-18 Piloten auf eine falsche Höhe, worauf die Maschine am Berg zerschellte.

Für die Angehörigen des Piloten bedeutet das Drama unendliches Leid. Auch wenn der seelische Schmerz kaum in Geld aufgewogen werden kann, haben Angehörige in vielen Ländern Anrecht auf finanzielle Entschädigung. Besonders in den USA werden Angehörige regelmässig mit Millionen von Franken entschädigt.

In der Schweiz gibt es auch Schmerzensgeld, als Entschädigung für erlittene seelische Unbill. Aber: «Generell sind die Genugtuungsleistungen in der Schweiz, nicht nur im Verhältnis zu Amerika sondern auch mit Bezug auf unsere Nachbarländer äusserst bescheiden und vermögen das Unrecht in keiner Weise zu aufzuwiegen», sagt Martin Hablützel von schadenanwaelte.ch zu «Blick».

Vergleichsweise wenig Schmerzensgeld

Die Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern haben sich auch bei der Germanwings-Katastrophe vom letzten Jahr gezeigt. Während der Mutterkonzern Lufthansa-Angehörigen von Passagieren aus den USA hohe Schmerzensgelder in Aussicht stellte, wurden den deutschen Angehörigen markant tiefere Beträge im Bereich von mehreren zehntausend Euro angeboten.

Ähnlich wird es im Fall von David G. sein. Anwalt Hablützel rechnet mit einer Genugtuung von 10 000 bis 50 000 Franken je nach Beziehung und Verwandtschaftsgrad. Je nach Familienumständen gibt es zudem eine Witwen- oder eine Halbwaisenrente. Beides zahlt die Militärversicherung.

Die grossen Unterschiede zwischen den Ländern werfen eine bizarre Frage auf: Ist das Leben eines Italieners oder Amerikaners mehr Wert als das eines Schweizers? Natürlich sind unterschiedliche Rechtstraditionen zu respektieren. Nichtsdestotrotz führen diese Diskrepanzen zu merkwürdigen Ergebnissen.

«Stossende Gesetzeslage»

Einen allfälligen materiellen Schaden – wie zum Beispiel den Ausfall eines Einkommens – kann die Familie von David G. nicht einklagen. Denn aufgrund der Gesetzeslage kann der betroffene Fluglotse nicht finanziell für sein Verfehlen belangt werden

Und auch eine Staatshaftungsklage gegen Skyguide oder den Bund ist laut Hablützel auch nicht erfolgsversprechend. Deshalb meint der Schadenanwalt: «Die Gesetzeslage in der Schweiz ist diesbezüglich höchst stossend.» Strafrechtlich muss der Lotse jedoch mit Konsequenzen rechnen.