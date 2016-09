Tödlicher Badeunfall :  20-jähriger Appenzeller ertrinkt im Lago Maggiore

Gestern Nachmittag kam es im Lago Maggiore zu einem tödlichen Badeunfall. Ein BLICK-Leserreporter meldete: «Offensichtlich ist jemand gestorben.» Kurz darauf bestätigte die Tessiner Kantonspolizei: Ein 20-jähriger Mann aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden ist nicht mehr aufgetaucht.

Der junge Man war kurz nach 16 Uhr mit einem Surfbrett auf dem Gebiet der Gemeinde Ascona auf dem See unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen bekam der Mann auf dem See unvermittelt Probleme und tauchte unter. Zwei seiner Freunde schlugen darauf Alarm

Polizeitaucher konnten den Vermissten schliesslich auf dem Grund in fast 40 Meter Tiefe ausfindig machen. Trotz grossem Aufgebot ist der Mann mittlerweile verstorben. In einer ersten Meldung hatte es noch geheissen, der 20-Jährige sei in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden. (sac)