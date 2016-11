Todes-Drama vor dem Ochsen in Littau LU :  «Sie wirkten immer wie frisch verliebt»

Fast jeden Abend schlenderten Ana (51) und Ricardo Brandao (57)* gemeinsam durch den Luzerner Stadtteil Littau. «Man sah sie nur Arm in Arm, sie waren wie frisch Verliebte», sagt ein Bekannter. Nie hätten die beiden gestritten. «Sie unternahmen alles gemeinsam, waren unzertrennlich.»

Gestern Vormittag endet die scheinbar glückliche Ehe in einem Drama. Blutüberströmt liegt Ana vor dem Restaurant Ochsen. Eine Angestellte der benachbarten Spitex rennt zu ihr, wählt den Notruf und leistet erste Hilfe.

«Vier Beamte konnten ihn überwältigen»

Während die Frau um ihr Leben ringt, ist ihr Mann auf der Flucht. Laut Augenzeugen rennt er zu Fuss den steilen Abhang hinunter in Richtung Bahnhof Littau. Er kommt einige Hundert Meter weit. Doch beim Bahnübergang stellt ihn die Polizei. «Vier Beamte gingen langsam mit vorgehaltener Waffe auf ihn zu und konnten ihn überwältigen.» Der Portugiese, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird in Handschellen abgeführt.

Er steht laut Luzerner Kantonspolizei unter Tatverdacht. Spürhunde finden gestern unweit vom Verhaftungsort die mutmassliche Tatwaffe – ein Messer.

Ana hat keine Überlebenschance. «Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnte nur noch der Tod festgestellt werden», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. «Das Opfer wies Schnitt- und Stichverletzungen auf.»

Freunde legen gestern am Tatort Blumen nieder, zünden Kerzen an. Sie stehen unter Schock. «Die beiden haben sich nie gestritten, hatten keine Probleme. Wir können uns das nicht erklären.» Am schlimmsten sei das Todes-Drama für die beiden Kinder des Ehepaars.

«Es muss etwas Schlimmes vorgefallen sein»

Die gemeinsame Wohnung des Ehepaars liegt nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt – sie ist durch ein Polizeisiegel gesichert. Auch die Anwohner können nur Gutes über Ricardo und Ana sagen. «Sie arbeitete viele Jahre in einem Altersheim in der Region. Er war Textilverarbeiter. Liess sich aber pensionieren, weil er offenbar Rückenprobleme hatte.» Immer wieder habe Ricardo im Treppenhaus mit ihm geplaudert. «Er war ein herzensguter Mensch. Es muss etwas Schlimmes vorgefallen sein, dass er so reagiert.»

Dem Tod der Frau ging laut Polizei eine Auseinandersetzung voraus. «Der genaue Tatablauf und das Motiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen», heisst es in der Mitteilung.



Ein Augenzeuge sagt, dass das Ehepaar am Morgen im Ochsen einkehrte – und sich dort ein Streit entwickelte. Die Verantwortlichen des Restaurants verneinen diese Version. Sie wollen sich nicht weiter zum Vorfall äussern.

* Namen geändert