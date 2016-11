Kanton Wallis: Luchsbestand niedriger als in übriger Schweiz

Tiere Im Wallis gibt es weniger Luchse als im übrigen Alpenraum

BERN - BE - In den Walliser Alpen ist der Bestand der Luchse viel kleiner als in anderen Gebieten im Schweizer Alpenraum, wie Forschende der Universität Bern herausgefunden haben. Die Gründe sind noch unklar, im Verdacht steht jedoch die Wilderei.