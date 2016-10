«The Igel has landed» :  Diese 14 Dinge haben wir als Kind nie verstanden

1. Sobald man es zum ersten Mal selber bezahlen muss, fällt einem auf: Das Halbtax Abo ist gar kein Halbtages-Abo.

2. Ok, diesen Aha-Moment hatten wir erst kürzlich!

3. Nachmittagsfernsehen während der Schulzeit war geprägt von Werbungen für Babyprodukte - vor allem Folgemilch. Anders, als es der Name vermuten lässt, sollte die Milch aber nicht dafür sorgen, dass das Kind gut folgt, sondern die auf die Muttermilch folgende Milch sein! #mindblown

4. Oh wie enttäuscht waren wir, als wir herausgefunden haben, dass der Nobelpreis nicht «nobel» ist. Wer heisst denn schon Nobel?!

5. Die Post, ein wahres Mysterium. So auch die PostLEIHzahl wie etwa 8134 für Adliswil ZH, die von der Post netterweise an Städte und Gemeinden ausgeliehen wird. Oder eben doch die Postleitzahl, die die Post an den richtigen Ort leiten soll.

6. Wer hat das Coci erfunden? Na Marc Déposée!

7. Artischocken schmecken wie alte Socken, also nannten wir sie auch so!

8. «Chasch mer it ChLappe schisse» macht doch viel mehr Sinn als das Original weil WC-KLAPPE, checksch?

9. Du weisst, dass deine Mutter eine gute Verkäuferin ist, wenn sie dir die Blutwurst als Schoggiwurst andreht. Und du sie am Ende sogar gern hast.

10. Immer dieses «sda» am Anfang der Zeitungsartikel - liegt doch nahe, dass es «siehe da» bedeutet! Vielleicht bedeutet es aber auch «Schweizerische Depeschenagentur».

11. «The eagle has landed» - hä, warum landet denn ein Igel auf dem Mond? Eigentlich ist ja der Adler gemeint (The Eagle).

Gesprochen haben die berühmten Sätze: «Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed» die ersten Mondastronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 20. Juli 1969. Und mit «Eagle» ist die Mondlandefähre gemeint.

12. Ein Mysterium unserer Kindheit: warum heissen Zugweichen so? Sie sind doch hart.

13. Hustentee ist für Husten, Schlaftee für mehr Schlaf. Folglich ist Brusttee für mehr Brüste!

14. Immer dieser grüne Salat - warum essen wir eigentlich Salat, wenn er doch noch unreif ist?!

Hast auch du als Kind gewisse Dinge falsch verstanden? Lass es uns wissen in den Kommentaren!