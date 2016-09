Weltwoche Gemeinde-Rating: Rüschlikon ist attraktivste Gemeinde

Die «Weltwoche» hat heute ihr alljährliches Gemeinderating veröffentlicht. Auf Rang 1 hat es heuer die Zürcher Gemeinde Rüschlikon geschafft. Das überrascht. Das 5600-Seelen-Dorf brilliert nämlich nicht besonders durch rechtsbürgerliche Werte, wie das SVP-nahe Wochenblatt selbst erklärt.

Unter der Woche sehe man dort nicht so viele Leute auf der Strasse. «Manches wird zweisprachig abgehalten, aufgrund der vielen Expatriates, die hier leben.» Ein schönes und eher anonymes Dorf also, in dem nicht so häufig Schweizerdeutsch gesprochen wird.

Reiche ja, Arbeitslose nein

Und trotzdem erreichte die Zürcher Gemeinde ersten Platz im Gemeinde-Ranking. Kein Wunder: Schön ist eine Gemeinde gemäss den Kriterien dann, wenn sie tiefe Steuern hat und gut ans Verkehrsnetz angebunden ist. Besonders reiche Mitbürger heben die Bewertung. Tiefe Sozialhilfe- und Arbeitslosenzahlen senken sie. Reiche hat es in Rüschlikon viele: Dort leben etwa Glencore-CEO Ivan Glasenberg, Lafarge-Holcim-CEO Eric Olsen, SBB-Präsidentin Monika Ribar und FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Es ist daher auch nicht überraschend, dass die Asyl-Protestgemeinde von SVP-Nationalrat Andreas Glarner den besten Platz im Kanton Aargau erreicht.

Erstellt wurde die Studie von der Zürcher Beraterfirma für Immobilien und Standortfragen IAZI. Für das diesjährige Ranking wurden Bewertungs-Faktoren hinzugefügt und anders gewichtet. Ein Vergleich mit dem Vorjahres-Zahlen ist deshalb nicht möglich. Zu gross sind die Änderung: So war die St. Galler Gemeinde Rapperswil-Jona letztes Jahr auf dem Rang 20, heute auf Platz 204.

Zahlen statt Lebensqualität

Zahlen verändern sich eben stark. So wurden die Immobilienpreise innerhalb der Gemeinde zu 50 Prozent gewichtet, die anderen sieben Faktoren zu je sieben Prozent.

Eine Gemeinde, deren Immobilienpreise stark angestiegen sind, erreichten so einen höheren Platz. Die bekannte Berner Sozialhilfe-Stadt Biel kam auf den Platz 115, und das obwohl die Immobilien sich um 13,4 Prozent erhöhten. Chur, wo Preise mit 2,5 Prozent stabil blieben, erreichte Platz 702. (pma)