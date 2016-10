Verdacht auf Menschenhandel: Razzia im Tessiner Rotlicht-Millieu

Bei einer Razzia in einem Massagesalon in Lugano hat die Polizei am Mittwoch dessen Betreiberin und ihren Mann festgenommen. Sie wirft der 56-jährigen Ungarin und ihrem 41-jährigen Landsmann Förderung der Prostitution und Menschenhandel vor.

Eine weitere 44-jährige Ungarin muss sich wegen rechtswidriger Prostitution verantworten. Zudem hielt sie sich illegal im Land auf. Die Ermittlungen laufen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. (SDA)