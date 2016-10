Tessinerin Nadia A. (†35) ermordet :  Der Schwager legte ihre Leiche in den Wald

Schauriger Fund beim Sonntagsausritt. Eine Reiterin entdeckte im Unterholz von Rodero (I) eine weibliche Leiche. Sie lag nur wenige Meter vom Grenzübergang Gaggiolo TI entfernt. Die Italienerin alarmierte sofort die Carabinieri.

20 Stunden später stand fest: Bei der Toten handelt es sich um Nadia A. (†35), die seit Freitag als verschwunden galt.

Nun wurde der Schwager der Lehrerin verhaftet, wie «20 Minuti» berichtet. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, die Leiche versteckt zu haben. Er steht allerdings nicht unter Mordverdacht.

Der Mann wurde bei der Einreise in die Schweiz am Zoll von Gaggiolo verhaftet. Der Familienvater ist Informatiker an der Fachhochschule der italienischen Schweizer (Supsi). Er war die letzten Tage nicht zur Arbeit erschienen.

«Es gab ein erstes Geständnis», sagte die Polizei heute an einer Medienkonferenz. Was der Mann genau gestanden hat, sagte sie allerdings nicht.

Mysteriös ist auch die Tat selber. Die Leiche war nur mit Jeans und Hemd bekleidet. Keine Jacke. Keine Papiere. Keine Schuhe. Eine Fingerkappe war halb abgerissen und auf ihrer Stirn klaffte eine Wunde. Der Fund schliesse eindeutig darauf hin, dass der leblose Körper von jemandem dort deponiert wurde, erklärte die Polizei.

Tödliche Verletzungen konnte die Spurensicherung vorerst nicht finden. Eine erste Autopsie ergab: Nadia A. starb an einem Lungenödem. Dennoch bleibt der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. So könnte Nadia A. vergiftet worden sein. Der toxikologische Befund dürfte aber erst in einem Monat vorliegen.

Die junge Frau unterrichtete an der Primarschule von Stabio. Sie musizierte im lokalen Orchester, liebte Computerspiele und hatte seit Mitte Juni einen Verlobten. Die Polizei befragte Nadias Eltern und ihren Verlobten, der im Visier der Ermittler steht. Der jetzige Stand lässt jedoch noch keine eindeutigen Aussagen über Täter und Tatmotiv zu. (sas)